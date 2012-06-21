Від моменту публікації урядової постанови відкриється можливість здійснення міжнародних перевезень, як автобусних так і залізничних, через відкриті пункти пропуску, які запрацюють після ухвалення змін до 288 постанови. Міжобласні перевезення поки відкривати не будуть. Це може статися на початку червня, як тільки епідеміологічна ситуація це дозволить.
Про це під час засідання уряду 20 травня повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Мінінфраструктури має попрацювати в областях і дослідити, щоб у всіх регіонах, де такі перевезення буде відновлено, епідеміологічна ситуація це дозволяла. Там, де ситуація цього не дозволятиме, буде запроваджено локальні обмеження на такі перевезення. Маршрути будуть змінюватися або зупинятися, зазначив урядовець. Аби не поширювати вірус по країні. Це, власне, і є модель адаптивного карантину.
Що ж до роботи аеропортів і запуску рейсових перевезень, до цього питання, за словами Дениса Шмигаля, уряд повернеться, вочевидь, після 15 червня, коли авіаперевізники отримають змогу кудись направляти рейси. Адже поки що аеропорти країн-партнерів закрито. Ведеться діалог із перевізниками і є спільна думка, що швидше, ніж 15 червня, роботу українських аеропортів поновлювати просто немає сенсу. А нерегулярні авіаперевезення нині працюють.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»