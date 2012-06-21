З листопада минулого року мистецький проєкт «Феноменальний Моцарт. Міфи і факти» відбувається у Дніпрі. Прем’єру підтримав Надзвичайний і Повноважний посол Австрійської Республіки в Україні Гернот Пфандлер. Добрі слова сказав на підтримку Почесний консул Австрійської Республіки в м. Дніпро Валерій Кіптик.
Побачивши на власні очі, підтверджую, що ще за годину до початку дійства каси Органного залу (комунальне підприємство «Дніпропетровський будинок органної та камерної музики» Дніпропетровської обласної ради) зазнали... численних дорікань шанувальників високого мистецтва. Чому не можемо скористатися, мовляв, інтернетом, щоб замовити квитки? Однак отримавши жадані папірчики, всі забули про негатив і налаштовувалися на зустріч із прекрасною музикою світового генія. На шляху до Моцарта все, що заважало спілкуванню з музикою, відійшло на другий план. Моцарт завжди робить гарну касу, він й досі в моді і знаходить шанувальників.
Музика Моцарта актуальна й нині. Чарівні мелодії вражають у виконанні на органі, на струнних інструментах, на клавесині чи а капела. Не назвемо всіх, хто за роялем чи танцює, співає або веде концерт від автора сценарію, бо всі варті захоплення і оплесків. Такого сплеску талантів не очікували, мабуть, і ті, хто опікувався програмою як автор чи спонсор. А ми? Ми, глядачі, просто вдячні за підтримку Почесному консулу Австрійської Республіки в Дніпрі, без якої проєкт не відбувся б. Роботу музикантів сприйняли і високо оцінили. Виконавці допомогли збагнути, що Моцарт може допомогти порозумітися сучасникам. Мистецтво не знає кордонів, а музика не потребує перекладу. Колектив Органного залу, очолюваний Антоном Чернетою, довів це пронизливо, класно, зберігаючи традиції чемного дотику до наших душ і водночас підносячи до громадянського рівня відповідальності.
Вистава «Феноменальний Моцарт. Міфи і факти» збирає шанувальників. Брянська церква, де з аншлагом іде зіркова програма, гостинно приймає дніпрян і гостей міста. Тепер нам важливо зберегти унікальний орган і прекрасні музичні традиції індустріального міста.
Наталія АБРОСИМОВА
для «Урядового кур’єра»