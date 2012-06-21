Харківський бронетанковий завод посилює українське військо модернізованими танками Т-64. За підсумками комплексу випробувань модернізований Т-64 зразка 2017 року серійно постачають у Збройні сили, повідомляє Укрінформ. Їх виготовлено понад сотню, що достатньо для переозброєння танкової бригади. Водночас харківське підприємство модернізує наявні Т-64. У бойову машину інтегрують сучасні нічні прилади спостереження з електронно-оптичними перетворювачами третього покоління. Вони мають високу стійкість до світлових завад, не чутливі до засвічення навіть під час використання супротивником спеціальних перешкод в інфрачервоному діапазоні.
У модернізованій техніці використано тепловізор, який забезпечує виявлення, розпізнавання і знищення супротивника. Машини мають новий динамічний захист, який ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумулятивним та бронебійним, а також ударно-кумулятивним боєприпасам типу «ударне ядро».