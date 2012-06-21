Вчетверте проведено літню акцію, під час якої сходи до річки Айдар перетворюються на місцевий арт-об’єкт. Командам юних художників з Новопсковська школа мистецтв, учням двох місцевих шкіл, студентам аграрного ліцею та членам групи «Молодіжна Рада Новопсковської ОТГ» знадобилось 15 літрів фарби, аби «вдягнути» сходи до річки Айдар у вишиванку.
Як повідомляє Новопсковська ОТГ, долучилися до процесу й співробітники відділу ЖКХ селищної ради, підприємці, платники податків, що наповнюють бюджет громади.Кажуть, планували, що роботи вистачить на 2 дні, а впоралися за 4 години — отак завзято діяли.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»