Економічні й соціальні реформи, які проводить уряд, акумулюють ресурс економічного зростання, а не ресурс запозичень, які формують боргове навантаження на бюджет. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час виїзного засідання колегії Міністерства соціальної політики в Харкові. Він закликав присутніх представників обласних та районних адміністрацій підставляти плече уряду, який прагне якісно змінити життя громадян.
«Економічне зростання — це кращі місцеві та центральний бюджети, можливість забезпечити людей нормальною роботою та зарплатою, послугами. Уже говоримо про те, що за перший квартал цього року зростання становило 3,1%. А 3—5%, що абсолютно реально, збільшать річне вироблення на 471 мільярд гривень продукції і послуг більше, ніж торік. Усе, зароблене економікою, буде реінвестовано в якісне життя громадян. А це оновлена система освіти й підготовки кваліфікованих кадрів для потреб ринку, модернізована система охорони здоров’я, яка нині, м’яко кажучи, неадекватна щодо потреб українців, нова інфраструктура», — зауважив Володимир Гройсман.
Слід продовжувати напрацьовувати ефективну систему соціального захисту. Механізми захисту мають бути зрозумілими для людей, адресними, не принизливими. «Нині система субсидій реформується в бік подальшої монетизації. Бувало, що державними ресурсами зловживали не ті, хто потребує державної підтримки. Тому треба так змінити систему, щоб допомогу отримували ті, хто її справді потребує у сплаті комунальних послуг. На монетизацію субсидій вийдемо 1 січня 2019 року», — спрогнозував Володимир Гройсман.
І додав, що влада на місцях має забезпечити якісний доступ громадян до соціальних органів. «Консультування має бути без черг і в максимально зручний для людей спосіб. Успіх буде, коли потребу людини сприйматимете як власну, пропускатимете через себе», — підкреслив Прем’єр.
Ішлося й про інші надзвичайно актуальні питання: захист дітей і приховане безробіття. Прем’єр переконаний, що діти-сироти, діти, яких позбавлено батьківського піклування, мають забути, що таке інтернат. «Наш пріоритет — лише сімейні форми виховання. Маємо планомірно йти до того, щоб поставити в цьому крапку. Триматимемо на контролі й питання сплати аліментів. Уже майже мільярд гривень повернуто дітям», — зазначив Володимир Гройсман.
А щодо питання праці й зайнятості, то підприємства вже сьогодні відчувають дефіцит кадрів. Тому завдання на найближчу перспективу — переорієнтація центрів зайнятості на створення й підтримку робочих місць.