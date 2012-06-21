Польща виграла в Суді Євросоюзу спір з Єврокомісією щодо газогону OPAL — наземного відгалуження «Північного потоку-1» у Німеччині. Це рішення, яке має набути чинності негайно (хоча Єврокомісія має два місяці на його оскарження), може зіпсувати плани Росії припинити транзит газу Україною, повідомляє українська служба Польського радіо.
Польська сторона оскаржувала рішення Єврокомісії від 2016 року, яке давало змогу Газпрому збільшити використання потужностей газогону з 50% до 80%. Через це Газпром міг ширше використовувати «Північний потік-1» в обхід інших трубопроводів, що проходять через Польщу та Україну. Польща в позові наголошувала, що збільшення можливостей використання газогону OPAL Газпромом загрожує безпеці постачання газу до ЄС. Також це порушує принцип диверсифікації джерел та постачання, і ще більше робить Європу залежною від газу з РФ.
Суд ЄС зазначив, що рішення Єврокомісії порушило принцип енергетичної солідарності, який передбачає, що європейські установи й держави ЄС зобов’язані уникати дій, що можуть порушити інтереси ЄС та інших країн з погляду безпеки постачань. На думку суддів, ЄК не вивчала наслідків свого рішення.
Міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський, вітаючи рішення у справі OPAL, зазначив, що воно підтримує енергетичну безпеку не лише Польщі, а й України (ГТС якої могли би вимкнути в разі охоплення газогону OPAL Газпромом), а також Литви, Латвії та Естонії. «Через обмежену можливість використання газопроводу OPAL Газпрому доведеться скоротити використання «Північного потоку», через що він, імовірно, не зможе повністю відмовитися від транзиту газу Україною та буде змушений продовжувати переговори. Цей вирок зменшує монополію Газпрому в Європі», — йдеться в коментарі польського міністра.
Як уточнив президент Польської нафтогазової компанії PGNiG Пьотр Возняк, Газпром має зменшити постачання газу «Північним потоком-1» майже на 12,5 мільярда кубів у рік.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»