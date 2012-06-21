17 воїнів-спортсменів у штурмовий спосіб десантувалися на водну поверхню Чорного моря, здолали відстань в одну морську милю в напрямку берегової лінії й здійснили вихід на узбережжя. Так військовослужбовці Військово-морських сил Збройних сил України та активісти вшанували в Одесі пам’ять старшого лейтенанта Дениса Пєтухова, який п’ять років тому загинув унаслідок обстрілу підрозділами російсько-терористичних окупаційних військ катерів прикордонної служби в Азовському морі.
31 серпня 2014 року керованими ракетами з району населеного пункту Безіменне російські найманці завдали удару по Маріупольському загону морської охорони, зокрема по катерах «Гриф» і «Калкан», які патрулювали на відстані трьох миль від берега. На катері «Гриф» виникла пожежа, після чого він пішов на дно. Вісьмох моряків вдалося врятувати, семеро з них зазнали поранень і опіків. Двоє людей зникли безвісти, серед них і Денис Пєтухов.
Участь в акції взяли військові моряки, представники Морської охорони Держприкордонслужби України, громадські активісти й ветерани війни, які зазнали тяжких поранень на сході країни. Усі вони витримали неабияке навантаження, продемонструвавши витривалість і гідну фізичну підготовку, повідомляє УНІАН. За подією спостерігав командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко, який особисто ініціював вшанування пам’яті полеглих моряків.
У пресцентрі командування ВМС ЗСУ зазначають, що такі акції покликані насамперед нагадати суспільству про те, що на сході країни уже шостий рік триває війна з підступним і сильним ворогом. Тож для військових і ветеранів вкрай важлива підтримка цивільного населення й громадянського суспільства. Адже саме вони щодня ризикують життям і бережуть мир, спокій і затишок у наших оселях.
Це був поки що перший такий захід. Наступного року передбачено долучити до запливу набагато більше учасників, подовжити дистанцію та розширити умови змагання.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»