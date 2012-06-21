Цьогоріч Запорізькому АТ «Мотор Січ» виповнюється 110 років. Нині штат працівників налічує до 25 000 осіб, середня зарплата — понад 9000 гривень. Під час робочого візиту на підприємство перший заступник голови Запорізької ОДА Дмитро Давтян ознайомився з роботою цеху складання авіаційних двигунів, цеху обробки та складання деталей для моноколіс, цеху складання редукторів.
— Цього року ми працюємо над розвитком гелікоптерної техніки, — зустрів представника обласної влади голова наглядової ради, директор зі зв’язків з громадськістю підприємства Анатолій Малиш. — Якщо раніше ми йшли шляхом модернізації, потім — модифікації, то наразі готуємося до запуску гелікоптерів власного виробництва. Гелікоптери — це наше майбутнє. Маю надію, наступного року будуть результати.
У рамках робочого візиту перший заступник голови ОДА мав можливість не лише побачити, а й випробувати тренажери в унікальному Центрі підготовки та перепідготовки пілотів. Його було створено кілька років тому. За словами керівництва центру, саме у Запоріжжі пілоти зможуть проходити навчання на першому у світі тренажері гелікоптерів Мі-2, Мі-24, Мі-8 МСБ-В, Мі-8-МСБ. Аналогів запорізькому центру підготовки та перепідготовки пілотів немає — тільки тут є так багато тренажерів. Найближчим часом у центрі з’явиться ще один — кабіну пілота буде встановлено на спеціальній штанзі на висоті 6 метрів.
— Потужність підприємства, використання світових практик — усе це вражає, — ділився своїми враженнями від побаченого Дмитро Давтян. — Цього року керівництво «Мотор Січі» поставило перед собою досить амбітні цілі — розпочати випуск вітчизняних лопатей для військових гелікоптерів Мі-24, які використовують в ЗСУ. Що ж до Центру підготовки пілотів, то з огляду на побачене сьогодні можу з впевненістю сказати: саме тут пілоти зможуть відшліфувати професійність та відпрацювати сценарій дій у найскладніших ситуаціях, які можуть виникнути в небі. Це стосується як військової, так і цивільної авіації.