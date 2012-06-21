«Ми вже ретельно працюємо над розгортанням другої хвилі наших лікарень, які надаватимуть допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Тобто, ми вже усвідомлюємо, що по деяких областях через недбале ставлення до наших рекомендацій різко зростає кількість людей, яких госпіталізують, які потрапляють до лікарень, нам потрібно розгортати другу хвилю», — поділився на брифінгу планами Міністерства охорони здоров’я його очільник Максим Степанов. А заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко доповнив цю інформацію конкретними цифрами: «З 23 тисяч ліжок, відведених у лікарнях першої хвилі, ми сьогодні маємо зайнятими ліжка з хворими на коронавірусну хворобу — 3895. З них у відділеннях інтенсивної терапії зайнято 350 ліжок. Загалом на штучній вентиляції легень перебуває 82 пацієнти в лікарнях першої хвилі. Паралельно з цим готуємо лікарні другої хвилі. Наразі у нас підготовлено 11 тисяч 576 ліжок у лікарнях другої хвилі, які готові приймати хворих з коронавірусною хворобою», — цитує УНІАН слова фахівця.
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