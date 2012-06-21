Профільне відомство працює не лише над поліпшенням фінансової мотивації медиків, а й над іншими питаннями. Зокрема, йдеться про те, що МОЗ цього року продовжив терміни дії атестації на визначення знань і практичних навичок із присвоєнням або підтвердженням звання лікар-спеціаліст, провізор-спеціаліст, а також переніс атестації на присвоєння або підтвердження кваліфікаційних категорій на період дії карантину.
Про це під час онлайн брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.
«Тобто побоювання медиків щодо завершення терміну дії атестацій – безпідставні. Дію атестацій і період проведення атестацій продовжено», – каже чиновниця.
Також лікарі, яких було залучено до боротьби з коронавірусом, отримають 50 балів до безперервного професійного розвитку.
«Це дуже вагома цифра у портфоліо лікаря для присвоєння кваліфікаційних категорій», – уточнила Ірина Микичак.
Міністерство нарешті затвердило табель оснащення для відділень екстреної невідкладної медичної допомоги багатопрофільних лікарень. Цей табель – мінімальний перелік обладнання, засобів, предметів, які мають бути в кожному конкретному структурному підрозділі лікувального закладу. Наступний крок – у межах програми великого будівництва створення таких сучасних відділень.
А ще МОЗ переніс ліцензовані іспити «КРОК» для студентів–медиків та інтернів. Вони відбудуться у другій половині червня.
«МОЗ також виходить на внесення до парламенту змін до законодавства, що унеможливить усунення від лікувальної роботи професорів, доцентів, асистентів, клінічних ординаторів», – каже заступниця міністра.
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«Урядового кур’єра»