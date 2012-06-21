«З 1 липня на 40% збільшено фінансування системи екстреної медичної допомоги. Водночас Національна служба здоров’я, яка й фінансує систему охорони здоров’я, на сьогодні не уклала жодного договору на фінансування центрів екстреної медичної допомоги. Служба повільно рухається, але в найближчий тиждень МОЗ змусить її укласти ці договори і перерахувати підвищений тариф системі екстреної медичної допомоги, яка дуже потребує цих коштів», – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн брифінгу.
Крім того, він нагадав, що з 1 вересня істотно підвищиться зарплата медичних працівників – і лікарів, і середнього та молодшого медичного персоналу. Лікарі отримають в середньому підвищення зарплати на 3560 гривень, середній медичний персонал – до 2,5 тисячі гривень, молодший – на 1250 гривень. Це стосується і екстреної медичної допомоги.
МОЗ розуміє також у якому інфраструктурному стані знаходиться екстренна медична допомога – йдеться про приміщення, які або потребують капітального ремонту, або є потреба переведення служби в інше приміщення. Тому міністр закликав голів ОДА та органи місцевого самоврядування вирішити це питання.
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«Урядового кур’єра»