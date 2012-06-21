В умовах воєнного конфлікту на сході України й анексії Криму багато школярів, випускників, студентів не мають доступу до якісної освіти. Тож Міністерство освіти і науки, інші відомства та ГО «Фонд «Відкрита політика» докладають зусиль, щоб допомогти молоді здобути гідне майбуття. «Школярі, які живуть на непідконтрольних територіях, вздовж лінії зіткнення, у так званій сірій зоні, тимчасово окупованому Криму, можуть отримати документи про середню освіту українського зразка та продовжити навчання у професійно-технічних закладах і вишах за звичайною та спрощеною процедурами, — зауважує генеральний директор ГО «Фонд «Відкрита політика» Ірина Жданова. — За звичайною процедурою учневі потрібно дистанційно або екстернатно навчатися в одній з українських шкіл. Слід скласти ДПА та ЗНО.
З отриманим свідоцтвом чи атестатом можна вступати до будь-якого вишу України. Покрокову інструкцію, перелік таких шкіл можна знайти на сайті МОН або на інтернет-платформі «Доступна освіта» dostupnaosvita.com.ua, створеній нашою організацією за підтримки ЮНІСЕФ».
За спрощеною процедурою випускник може отримати документи про середню освіту (свідоцтво за 9 клас, атестат за 11-й) через освітні центри «Донбас-Україна», «Крим-Україна», навіть не навчаючись у школі. Абітурієнтам з того боку лінії зіткнення для продовження навчання в університеті не потрібно складати ЗНО — лише ДПА з української мови, історії України та профільний іспит.
ОЦ «Донбас-Україна», «Крим-Україна» працюють із 2016 року на базі визначених університетів у різних куточках України. Торік вони діяли з 19 червня по 30 вересня. Цього року істотних змін не передбачають, проте активісти радять стежити за анонсами вступної кампанії. Через освітні центри за спрощеною процедурою (без свідоцтва чи атестата) можна вступати до професійно-технічних закладів.
Дистанційно підготуватися до іспитів, річного оцінювання, ДПА, ЗНО допоможуть відеоуроки, презентації, тести. Їх теж можна переглянути на сайті «Доступна освіта». Для молоді з окупованих територій, яка не бажає залишати електронні сліди, важливо, що не потрібно реєструватися.
Більше інформації про вступну кампанію-2018 можна дізнатися, звернувшись на «гарячу лінію» громадської організації. Під час вступної кампанії до цієї роботи долучаються представники МОН, обласних управлінь освіти Луганської, Донецької, Херсонської областей.
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Інна ХМЕЛЬНИЦЬКА
для «Урядового кур’єра»