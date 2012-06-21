На Луганщині створили мультфільм для протидії торгівлі людьми. У казці на новий лад ідеться про те, як колобок шукає роботу, але через власні довірливість і необізнаність постійно потрапляє в небезпечні для життя ситуації.
«Мультфільм створено в межах проєкту «Ми кажемо «Ні» сучасному рабству», — розповідає авторка ідеї засновниця громадської організації «Міст 3.10» Ірина Сельницька.
За її словами, участь у створенні мультфільму брали члени цієї організації, яка об’єднала переселенців і місцевих жителів. Усього в роботі взяли участь 12 осіб різного віку та життєвого досвіду: вихованці місцевого центру науково-технічної творчості молоді, бібліотекарі, учасники майстер-класу від режисерки Тетяни Полянської з Києва, яка і погодилася змонтувати й остаточно доробити твір лисичанців.
Творчий продукт, що розповідає про Колобка, який врешті-решт у пошуках роботи потрапляє за кордон до Лисички-сестрички, на думку авторів, актуальний нині в регіоні, де негативний трудовий баланс через міграцію населення.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»