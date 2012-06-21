Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Вільний від навчання час і період канікул учнівська та студентська молодь активно присвячує й пізнанню історії рідного краю та України, прагне більше дізнатися про життя, творчість і діяльність великих українців. Лише у травні та червні понад 20 тисяч студентів і учнів з Львівщини відвідали музеї області, загалом з України – більше 40 тисяч хлопців і дівчат. Такі цифри назвали в прес-службі облдержадміністрації.
Цікаво, що найбільше охочих виявилося побувати та ознайомитися з експозицією Львівського історичного музею. Тисячі учнів і студентів відвідали також Державний історико-краєзнавчий заповідник «Тустань» і Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі». Значно зросла зацікавленість молоді до музеїв Івана Франка та Михайла Грушевського.
Узагалі ж за півріччя музеї області відвідали понад 75 тисяч дітей, половина з яких – з Львівщини.