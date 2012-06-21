В Україні триває запровадження в роботу поліції смарт-технологій. Черкащина — 17-та область країни, на території якої зовсім скоро запрацює мобільний додаток My Pol. Завдяки такому нововведенню громадяни зможуть одним доторком до телефонної кнопки SOS викликати поліцію.
У Головному управлінні Національної поліції в Черкаській області презентували мобільний додаток My Pol. Щоб він запрацював, користувачеві необхідно зареєструватися, ввести персональні дані.
Як розповів заступник керівника проєкту My Pol Микита Стецюк, до кінця цього року додаток функціонуватиме у всій країні. А на Черкащині його введуть у дію до 20 жовтня. Тривають завершальні налаштування.
Користувач може надіслати в поліцію фото з місця скоєння правопорушення. Громадяни матимуть змогу отримувати від поліції сповіщення про оперативну ситуацію, надсилати відгуки про роботу поліцейських, переглядати карту з адресами відділків поліції, новини тощо. Така новація не лише дасть змогу правоохоронцям оперативніше реагувати на загрози безпеці наших громадян, а й стане підґрунтям для зростання довіри до правоохоронної системи.