Ангела Сара Вассер-Алфорд виловила незвичайну істоту біля берегів Аляски, повідомляє NDTV.
На відео видно, як істота ворушить численними фігурними щупальцями. Кровоносні судини можна побачити, коли істоту перевернути.
Відео загадкової морської істоти, спійманої біля узбережжя Аляски, уже набрало понад 1,1 мільйона переглядів.
Користувачі соцмереж губляться у здогадах: одні кажуть, що це «космічна прибулиця на Землю», інші, що «живий корал», а третина відвідувачів мережі Facebook написали, що це «зірка з щупальцями».
Багато людей просили пані Васер-Алфорд, щоб вона випустила істоту у воду, у той час як мало хто знав, що це зірка кошика.
Згодом пані Васер-Алфорд оновила відеозапис, щоб підтвердити, що вона випустила зірку кошика у воду неушкодженою.
ДОВІДКА «УК»
Зірки кошиків – це вид ехінодерми, вони схожі на морських зірок і мешкають на дні океану. Їх розгалужені щупальця допомагають їм пересуватися по дну океана і полювати на інших морських тварин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»