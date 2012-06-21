Концепт найкращого позашляховика в світі показали на Франкфуртському автосалоні. Йдеться про всюдихід Ramsmobile, створений поки що в єдиному екземплярі стартапом Rams Group. Компанія, якщо судити за її величезним банером на стенді, неймовірно амбіційна. Так, на 2030 рік вона має намір створити міжпланетний шаттл, а нині змушена займатися трохи більш прозаїчними проєктами.
За задумом інженерів бренду, власники Ramsmobile зможуть підкорити незвідані досі куточки дикої природи. Їх машина має дорожній просвіт сантиметрів 40. А коли й цього виявиться недостатньо, щоб виборсатися із бездоріжжя, з ніші в днище опуститься гусенична стрічка, і позашляховик перетвориться на трактор.
Наразі Ramsmobile не є утилітарним всюдиходом, скоріш за все це преміальна модель. Її двері піднімаються уздовж кузова, в салоні використовуються дорогі матеріали, тут встановлені комфортні крісла і змонтована величезна цифрова панель з чотирьох сенсорних моніторів. Причому креативом стало таке, що їх розташування, при якому екран інформаційно-розважальної системи для водія не видно пасажиру і навпаки.
Зараз штаб-квартира Rams Group розташовується в США. Бізнес розпочався з переробок Hummer H1 і участі в Moscow Off-Road Show. Франкфурт-2019, очевидно, стане важливим етапом у просуванні стартапу, якому вже через 11 років потрібно зайнятися освоєнням космосу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»