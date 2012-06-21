Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Вночі на території бази відпочинку у селищі Щурове Лиманського району Донецької області стався вибух, від якого отримали поранення двоє осіб: 38-річний мешканець Краматорська та його 35-річна співмешканка.
Правоохоронці слідчо-оперативної групи Лиманського міського відділення Національної поліції прибули на місце пригоди і почали з’ясувати передумови трагедії. За попередньою інформацією, близько другої години ночі виник конфлікт між двома чоловіками, які перебували у стані алкогольного сп’яніння: між потерпілим та 56-річним охоронцем одного з сусідніх пансіонатів. Коли слів і сил забракло, старший з конфліктуючих пішов до будинку, де мешкав, взяв саморобну гранату і пішов знову «розбиратися» зі своїм кривдником. А коли той якраз стояв біля своїх знайомих, кинув у їхній бік вибуховий пристрій. Чоловік отримав травму спини, а його співмешканці повезло ще менше: після поранення голови вона була прооперована, але опинилася у коматозному стані. Інші четверо присутніх якимось дивом уникли небезпеки.
Лиходія, який виявився жителем міста Лиман, затримали і невдовзі виявили за місцем його проживання ще один схожий саморобний пристрій – перероблений заряд гранатомета із доданим запалом. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2. ст. 115 КК України «Навмисне вбивство». Дикий випадок також внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1. ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами».