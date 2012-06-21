Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Було вже по обіді, коли Олександр Кажукало, учень 8 класу Шполянського навчально-виховного комплексу №2, разом із трьома товаришами повертався додому. Раптом на дорозі з’явилася схвильована жінка, яка кликала на допомогу. У ставку, за її словами, тоне людина, а допомогти їй вибратися нікому. Не роздумуючи хлопці побігли до водойми. Оглядаючи Червоний став (так називається місцева водойма) вони не одразу помітили дівчину, яка потопала, а лише тоді, коли вона з останніх сил змогла випірнути й голосно гукнути. До неї від берега було метрів з 15—20.
Часу вагатися не було. Першим кинувся у воду Олександр. Він швидко підплив ззаду й захопив знесилену дівчину так, щоб вона не потягла його самого на дно, й доплив із нею до східців, де чекали товариші.
Уже на березі хлопці заспокоїли перелякану дівчину, яка ніяк не могла оговтатися від потрясіння, і жінку, яка й покликала юних рятувальників, допомогли 20-річній шполянці прийти до тями.
Смілий вчинок не залишився поза увагою професійних рятувальників. Дізнавшись про дії Олександра Кажукала під час порятунку життя людини, управління ДСНС України в Черкаській області висунуло кандидатуру хлопця на участь у Всеукраїнській акції «Герой-рятувальник року».