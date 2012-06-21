Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Ще одне очікування об’єднаних територіальних громад здійснилося: головне управління Держгеокадастру у Черкаській області передало у комунальну власність ОТГ державні землі сільськогосподарського призначення у відповідності з розпорядженням Кабміну від 31 січня 2018 року. Майже половина усіх ОТГ області отримали ділянки загальною площею більш як 15 тисяч гектарів. Найбільше надійшло у розпорядження Стеблівської — понад 3000 гектарів. Іншим дванадцятьом громадам землю передадуть до кінця року.
Свої наділи давно бажають одержати демобілізовані воїни АТО, особливо ті, які зайняті тваринництвом. Як зазначив голова Степанківської ОТГ Ігор Чекаленко, виконання цього розпорядження очікують і вчителі та лікарі, які хотіли б мати свою ділянку. За словами Анатолія Рудя, голови кооперативу, що діє у Степанківській громаді, для утримання корови сьогодні необхідно мати під випас або покіс принаймні гектар землі. Якщо раніше люди змушені були брати цю землю в оренду, то тепер своя ділянка стимулюватиме до утримання худоби.
Так само з задоволенням відреагували на передачу земель у Бузівській ОТГ, що в Жашківському районі. Як розповів голова громади Олександр Фуркало, тут також виділять відповідні наділи колишнім АТОвцям, решту віддадуть в оренду. Однак спочатку, аби з землею був повний порядок, проведуть її інвентаризацію.