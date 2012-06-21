Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Продовжуючи розкопки Легедзинського некрополя черняхівської культури (3-4 ст. н.е.) на Черкащині в Тальнівському районі, археологи виявили нове, сімдесят дев’яте поховання. Воно викликало низку несподіваних запитань. Ось окремі з них: чому молода жінка (до 25 років) була похована обличчям вниз із закинутою за спину рукою? Чому відсутній поховальний інвентар? Як стверджують учені, це суперечить традиціям поховальної культури тогочасних людей.
Дати вичерпні відповіді на ці та інші запитання стосовно виявленого поховання, як вважають керівник археологічного загону, доктор історичних наук, працівник Інституту археології НАНУ Борис Магомєдов та археолог — працівник Національного історичного музею Сергій Діденко, поки що важко. Можна лише припускати, що виявлено останки жінки, яка за життя відрізнялася від своїх одноплемінників. Про те ж, що була вона досить гарною, свідчать правильна анатомічна будова, зокрема рівні та довгі кістки ніг, форма черепа. Можливо, вона була чаклункою, причетною до проведення містичних обрядів або до участі в них. У всякому разі таке загадкове поховання згаданого періоду фіксується чи не вперше.
Які ж події розвивалися 1600 років тому на території черняхівського поселення поблизу Легедзиного? Очевидно, археологам та історикам ще доведеться добре поламати голову над цим запитанням.