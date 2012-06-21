Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур᾽єр»
Працівники Служби безпеки України припинили на Черкащині діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів гривень.
Оперативники Управління СБУ в Черкаській області встановили, що ділки надавали послуги з відмивання грошей та мінімізації податків комерційним структурам із Черкащини та Київщини. Правоохоронці спецслужби задокументували, що через безтоварні фіктивні операції зловмисники вивели у тінь понад двісті мільйонів гривень, зокрема будівельних компаній та представників агробізнесу.
Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертцентру вилучено майже два мільйони гривень готівки, понад двадцять п’ять печаток підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію, комп’ютерну та офісну техніку, яка доводить здійснення ділками протиправних оборудок. Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.