Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
За повідомленням Черкаського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я, з початку січня на Черкащині на грип і гостру респіраторну вірусну інфекцію захворіло майже 4 тисячі людей. Показник загальної захворюваності на 100 тисяч населення становить близько 327, що нижче епідемічного порогу в області. Серед хворих — понад 60 відсотків дітей віком до 17 років. Рівень захворюваності має тенденцію до збільшення.
Найбільше хворих — у Смілянському, Уманському, Маньківському районах та м. Черкаси.