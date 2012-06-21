Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Залізничники Черкащини відзначили своє професійне свято, запросивши всіх охочих у безплатну туристичну поїздку ретро-потягом за маршрутом Черкаси - станція ім. Шевченка -Черкаси. Ідея сподобалася і черкащанкам, і жителям Сміли: усі пʼятеро вагонів були заповнені, обидва рейси — велелюдними. Серед пасажирів — і ветерани залізниці, й молодь, і люди середнього віку. У голові поїзда — СУ 251-86 — останній живий пасажирський паровоз України. Його добре підготували до святкової поїздки. Хрипкий гудок нагадав багатьом минулі роки. А радощам дітей не було меж.