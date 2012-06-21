Серед заповідних територій на Черкащині є об’єкти, які назвали потенційними «смарагдовими». Це означає, що незабаром вони можуть увійти до спеціальних територій, які називають Смарагдовою мережею (Емеральд). Створені або визначені відповідно до Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни в Європі, такі території мають охороняти, там заборонено будівництво. Серед названих фахівцями смарагдових об’єктів — Канівський природний заповідник, Кременчуцьке та Канівське водосховища, Національний природний парк «Нижньосульський», долини річок Супій, Рось, Гірський Тікич, території Холодного Яру.
На території області вже створено 550 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею близько 76 тисяч гектарів. Із них 22 — загальнодержавного значення. Підготовлено проєкт рішення обласної ради про оголошення шістьох і розширення меж одного об’єкта природно-заповідного фонду.