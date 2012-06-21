Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Схема протиправної діяльності була така: підприємства реального сектору економіки переказували кошти на рахунки компаній, підконтрольних організаторам конвертаційного центру, нібито за придбані товари і надані послуги. У подальшому кошти знімали готівкою та, за винятком визначеного відсотка від проконвертованої суми, передавали замовникам незаконної послуги. У рамках розслідування діяльності конвертаційного центру працівники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області вилучили з незаконного обігу 248 тонн паливно-мастильних матеріалів орієнтовною вартістю 3,5 млн. грн., що належали суб’єктам господарювання, які користувалися послугами з переведення безготівкових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ. На них накладено арешт.
Як повідомила прес-служба ДФС України, завдяки вжитим заходам у ході слідства встановлені два підприємства на території м. Черкаси та області, які здійснювали незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів (паливно-котельної рідини і коксохімічної продукції). Викрито групу осіб, які займалися фіктивним підприємництвом. Їм загрожує відповідальність за низкою статей Кримінального кодексу
Досудове розслідування триває.