Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Однією з причин вкрай поганих автомобільних доріг в Україні стали масові порушення правил перевезень великогабаритних вантажів. Останнім часом працівники управління Укртрансбезпеки у Черкаській області посилили державний габаритно-ваговий контроль на дорогах загального користування. Щодня працівники управління перевіряють по кілька десятків транспортних засобів, виявляючи перевезення вантажу з перевищенням вагових обмежень.
Як повідомили в управлінні, тільки за п᾽ять місяців нинішнього року перевірено близько 9 тисяч автомобілів. Виявлено 1864 порушення законодавства у сфері автомобільного транспорту. Згідно зі складеними актами про перевищення нормативних вагових параметрів сплачено штрафів та плати за проїзд дорогами загального користування більш як півтора мільйони гривень.
Працівники управління Укртрансбезпеки у Черкаській області разом із представниками Служби автомобільних доріг та ДП «Черкаський автодор» перевірили хід будівельних робіт на майданчику для розміщення пункту габаритно-вагового контролю, його технічного оснащення на автодорозі Н-16 (Золотоноша – Умань). За результатами обстеження, комісія встановила, що будівництво, технічне оснащення та благоустрій ще потребують додаткових зусиль для приведення майданчика у відповідність до вимог, передбачених Порядком здійснення габаритно-вагового контролю.