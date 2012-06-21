Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур᾽єр»
У Кам’янці на Черкащині відбулося досі небачене тут музичне шоу. Місцева ОТГ організувала музичний фестиваль KamiankaMusicFest, гості якого почули кращі зразки світового мистецтва.
— Новий фестиваль, який уперше відбувся в нашому місті, допоміг долучити кожного до культурної спадщини, краще відчути дух нашого минулого та поринути в атмосферу класичної музики, — розповів голова міської ради Володимир Тірон. — До Кам᾽янки завітало багато гостей — зі всієї України.
Як відомо, Кам’янка славна своїм минулим — а це Чайковський, Пушкін, декабристи. Звуки високого мистецтва звучали того вечора на території Кам’янського державного історико-культурного заповідника— у парку імені Декабристів, з нової сцени, спорудженої саме для музичного фестивалю. Його родзинкою стали світові хіти у виконанні професійних музикантів — дорослих і дітей. Відкрив шоу концерт класичної музики вихованців, лауреатів та переможців конкурсу пам’яті П. І. Чайковського Кам’янської дитячої музичної школи. Паралельно гості фестивалю оглянули виставку художників — з Кам’янки, Сміли, Києва, побувати на виставці продукції місцевих підприємців, взяли участь у майстер-класах.
Феєрія фестивалю захопила кожного, хто відвідав свято. Маститі музиканти, переможці конкурсу пам’яті П. І. Чайковського привезли сюди класику з Києва, Дніпра, Черкас, Звенигородки. У рамках фестивалю відбулися екскурсійні тури відомими місцями Кам’янки (музей Пушкіна та Чайковського, Зелений будинок, Грот, Тясминський каньйон). Поетичне слово, яке звучало в унісон із настроєм учасників класичного шоу у виконанні літераторів з Черкас та вихованців Кам’янської дитячої літературної студії ім. Д. Кононенка, тільки додало йому ліричного духу.
Увечері свято плавно перейшло в концерт у стилі world music під назвою «Jazz Cosmic Night» українського гурту «Atmawinds».
Унікальний фестиваль громада організувала у партнерстві з Центром культурних ініціатив Responsible Future та Черкаським центром розвитку місцевого самоврядування.
Зараз, як ніколи, відчуваємо, наскільки великими цінностями є мир і стабільність, говорили учасники та гості фестивалю.