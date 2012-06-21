Здавалося б, у зв’язку із жорсткими підходами до порушників закону, про які нині чуємо на кожному кроці, підпільних виробництв в Україні мало б поменшати. Де там! У Черкасах працівники податкової міліції недавно виявили сучасний підпільний деревообробний цех з виготовлення ламелів (пиляного шпону). Під час перевірки з’ясували, що у складських приміщеннях посадовці одного з підприємств організували нелегальну переробку деревини і виробництво ламелів без попереднього отримання дозволів, передбачених чинним законодавством України.
Цех і справді облаштували чудовий: просторе приміщення, гарне освітлення. Весь виробничий процес відбувається на високотехнологічному устаткуванні, починаючи із сушильного комплексу й закінчуючи верстатами для розпилювання шпону. Уміють же! Хоч пропонуй на виставку сучасних виробництв. Та й організатори знають, що пиляний шпон потрібен скрізь і коштує недешево. Ось якби їхню енергію та вміння у законне русло!
Однак усе робили заради незаконної вигоди. Податкова міліція вже вилучила готову продукцію, пиломатеріали та устаткування, орієнтовна вартість якого 700 тисяч гривень. Триває подальша перевірка.
Підпільників же в нас не меншає. Та й фантазіям їхнім немає меж. Чому б, приміром, не налагодити нелегальний випуск пального? Теж непогані прибутки. Сказано — зроблено. Не біда, що жодних дозвільних документів на випуск пального в них немає. Підробити їх для нинішніх штукарів — як ракові клешню відірвати. А щоб повірили споживачі, ніби пальне цілком легальне, почали продавати його під виглядом продукції, виробленої на сертифікованих НПЗ Кременчука та Республіки Білорусь. Не біда, що пальне виготовлене кустарним дідівським методом. Мовляв, поки докопаються, ми вже неабиякі гроші заробимо. Ось і заробляли.
Під час санкціонованого обшуку поліція встановила, що на території підприємства в Черкасах зберігали понад 150 тонн сировини та 250 тонн виготовленої продукції. Загальна вартість вилученої рідини становить більш як 5,8 мільйона гривень. Крім того, виявлено і вилучено документи та речові докази, які підтверджують здійснення підприємницької діяльності на постійній основі із 2017 року. Нині правоохоронці здійснюють комплекс заходів, спрямованих на встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Таке враження, що підпільники нині змагаються, хто кращу оборудку втне. Їхній вигадливості іноді можна позаздрити. Приміром, цими днями поліція затримала «чудову вісімку» працівників Державної міграційної служби, яких звинувачують у створенні корупційної мережі, пов’язаної з видачею біометричних паспортів. За повідомленням прес-служби Нацполіції України, злочинну схему ці ділки налагодили в Києві та Черкаській області.
За законодавством, щоб отримати біометричний паспорт, громадянин має зареєструватися в електронній черзі та оплатити квитанцію в розмірі 557,32 або 800,32 гривні — залежно від бажаного терміну отримання документа.
Як розповіли в поліції, викриті посадовці ДМС, домовившись попередньо з партнером, надавали його клієнтам змогу одержати біометричний паспорт в обхід електронної черги в найкоротші терміни, однак за значно завищеною вартістю. Так, виготовлення документа поза чергою за 22 робочі дні коштувало замовникові 3 тисячі гривень, а за 1—2 робочі дні — 11 тисяч. Викриті службовці штучно створили чималі черги охочих отримати біометричний паспорт. За час співпраці з бізнесменами підпільники неабияк примножили свої статки. Нині їх виводять на чисту воду.