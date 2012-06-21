Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Недавно виявилося, що у великого комбінатора Остапа Бендера, який знав безліч способів заробити гроші, є достойні послідовники в Черкасах. Як повідомили в Національній поліції України, правоохоронці недавно припинили системну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди злочинною групою, яку організував керівник воєнізованої охорони. Як з᾽ясувалося, аби негабаритному вантажному транспорту безперешкодно проїхати мостом через Дніпро на ділянці автотраси Золотоноша — Черкаси, потрібно... заплатити керівникові воєнізованої охорони мосту. За кожен негабаритний вантажний транспорт зловмисники вимагали 300 гривень. І платили! «Бо їхати ж треба», — виправдовувалися підприємці.
Скільки таких транспортів проходить мостом щодня — можна легко уявити. Так тривало довго. Скільки саме — це нині з᾽ясовують слідчі. Як і інші «делікатні» питання в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Разом із тим вирішується питання про затримання всіх фігурантів кримінального провадження.
Хто ж допомагав нащадкові великого комбінатора? До злочинної групи, як встановили правоохоронці, входили й двоє підлеглих керівника охорони. Словом, такий собі виробничо-здирницький кооператив.
Зловмисників затримано «на гарячому» в службовому приміщені саме під час отримання чергової неправомірної вигоди.