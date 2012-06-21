Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Представники проросійських незаконних збройних формувань «ДНР» протягом двох днів не пропускали на окуповану територію Донеччини фахівців спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Перший випадок, як ідеться у звіті Місії, стався вранці 21 березня на блокпосту «Оленівка»: член збройних формувань заборонив патрулю СММ у складі п’яти осіб на двох автомобілях проїзд до неконтрольованих урядом районів. Свої дії він пояснив «розпорядженням від керівників збройних формувань».
Цього ж ранку те саме повторилося й на іншому блокпосту на півдні Донецької області, де бойовики заблокували дорогу представникам ОБСЄ ( шість осіб на двох автомобілях), мотивувавши це тим, що «пункт пропуску закритий». На цьому ж блокпосту ситуація повторилася і вранці 22 березня. Щоправда, тепер пояснення з боку озброєних осіб у камуфляжі була дещо іншою: «бо карантин». Втім, як відомо, напередодні окупаційна влада повідомила, що на підконтрольних їй територіях випадків зараження місцевих жителів коронавірусною інфекцією немає і офіційно карантин не введено.
«Через подібну заборону свобода пересування Місії через лінію зіткнення була обмеженою і патрулі СММ не змогли дістатися до непідконтрольних уряду районів Донецької області, що перешкодило виконанню її мандату по всій країні», - йдеться у звіті СММ ОБСЄ, представники якої, попри загрозу розповсюдження небезпечного захворювання продовжують працювати вздовж усієї лінії розмежування.