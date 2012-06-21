Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Банківські рахунки вуглевидобувних шахт Донеччини нарешті поповнилися коштами, передбаченими на заробітну плату та відшкодування заборгованості. «161, 2 мільйона гривень надійшли на державні вугільні підприємства для оплати праці шахтарям. Із них на погашення заборгованості по заробітній платі за листопад 2019 року – 113 мільйонів гривень і на виплату заробітку за лютий 2020-го – 42, 2 мільйона гривень», - повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.
Гроші вже почали надходити безпосередньо на рахунки гірників. Шкода тільки, що, на жаль, заборгованість по зарплаті працівникам вугільних підприємств області погашено не повністю: досі залишається борг у розмірі 33,5 мільйона гривень, якого продовжують чекати на шахтах.