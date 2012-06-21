Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Промовисте запитання: «Куди гроші діваються?», яке голосно задають шахтарі на періодичних акціях протесту, насправді є риторичним. Робітники, які працюють у вугільній галузі і часто потерпають від заборгованості по зарплаті, достеменно знають, що керівники шахт чи об’єднань, навпаки, не бідують. Інша річ, що спритники, незаконно збагачуючись завдяки різноманітним схемам, здебільшого уникають покарання. Втім, бувають і приємні випадки: на Донеччині оголосили підозру шістьом посадовцям у справі про завдання збитків трьом вуглевидобувним підприємствам регіону у розмірі понад 51 мільйонів гривень.
За інформацією пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, йдеться про розкрадання коштів державних вугільних підприємств «Мирноградвугілля», «Селидіввугілля» та «Шахтоуправління Південнодонбаське 1».
«У ході досудового розслідування встановлено, що у 2016-2018 роках група осіб організувала схему, якою фактично встановила контроль за державними закупівлями трьох державних підприємств: від відстеження потреб у закупівлях, формуванням умов тендерів, контактів з потенційними постачальниками до визначення очікуваної вартості закупівлі, переможців тендерів та контролю за розрахунками з ними. Під час відповідного дослідження антикорупційні органи встановили факти, що майже у 70 випадках закупівель договори на постачання отримувала лише одна компанія. Як наслідок, ці підприємства за три роки закупили товарів за завищеними цінами на загальну суму 174, 5 мільйона гривень, незаконно переплативши 51,17 мільйона гривень», – повідомили у САП.
Службовцям державних вугільних підприємств – учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) КК України. Двом із них вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і тепер вирішується питання щодо інших.