Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Краматорську на Донеччині після дворічної реконструкції відкрили центральний автовокзал. Згадане приміщення у минулому виглядало настільки жалюгідно, що навіть стояло питання про його закриття через аварійний стан. Втім, зважаючи на те, що промислове місто нині є адміністративним центром прифронтового краю, тут знайшли можливість розпочати капітальний ремонт автовокзалу.
«За підтримки та на власні кошти громадської спілки «Всеукраїнська асоціація автостанцій», а це понад чотири мільйони гривень, ми розпочали роботи з реконструкції: зміцнили фундамент, стіни, відновили фасад, замінили вікна», – розповідає директор ТОВ «Східні вокзали» Тимофій Шкіндер.
Нині у сучасному автовокзалі створені всі умови і зручності для пасажирів, адже тут облаштований комфортний зал очікування, працює безкоштовний Wi-Fi, встановлений монітор із графіком руху автобусів, є кімната матері і дитини, а також діє медичний пункт, де чергує медичний працівник. Під час реконструкції подбали й про людей із обмеженими фізичними можливостями, передбачивши для них пандуси, окремі касу та туалет.
Краматорський автовокзал став першим об’єктом, відремонтованим зусиллями Всеукраїнської асоціації автостанції, але не останнім – зараз розпочато підготовку до реконструкції «автомобільних воріт» у Покровську та інших містах Донеччини.