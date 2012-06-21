Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій області тимчасово припинив роботу гуманітарно-логістичний пункт, розташований біля контрольного пункті в’їзду та виїзду «Майорське». Таке рішення прийняли правоохоронці після виявлених ними на згаданому об’єкті фактів переправлення контрабанди через лінію розмежування.
Як повідомив заступник командуючого об’єднаних сил полковник Олександр Доманський, спільними зусиллями представників силових структур вдалося зруйнувати налагоджену схему незаконних поставок товарів на тимчасово окуповану територію Донбасу саме через гуманітарно-логістичний центр на КПВВ «Майорське». Зараз проводяться відповідні заходи для удосконалення роботи ГМЦ на лінії розмежування: зокрема тут встановили камери відео спостереження, які мають допомогти правоохоронцям боротися з незаконним перевезенням товарів. Тим часом з початку проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі вже вилученого контрабанди на 12, 5 мільйона гривень.
Згаданий ГМЦ й раніше користувався сумнівною репутацію. Свого часу (ще в лютому) увагу до перетину контрабанди через цей об’єкт намагався привернути вже колишній голова військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве Володимир Веселкін. За його інформацією, щодня через логістичний центр спритні ділки з українського боку провозили близько 15 тонн товарів для торгівельної мережі на тимчасово окупованій території Донеччини і заробляли на цьому 150 тисяч гривень за добу. У червні згаданий керівник ВЦА Зайцевого був звільнений з посади розпорядженням вже колишнього керівника Донецької облдержадміністрації Павла Жебрівського із формулюванням «за неякісну організацію роботи ВЦА Зайцевого».