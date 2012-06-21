На жаль, іноді домашні бешкетники розмахують не тільки кулаками, а й небезпечною для всіх навколишніх зброєю. Саме такий дикий випадок недавно стався в місті Українськ на Донеччині. До чергової частини Національної поліції звернулася 34-річна схвильована жінка, яка просила захистити від підпилого співмешканця не тільки її, а й інших жителів міста. Як розповіла вона, під час хатньої сварки чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, спершу погрожував їй гранатою, а потім грюкнув дверима і пішов на вулицю.
Правоохоронці, оперативно відреагувавши на повідомлення, почали відповідні пошуки і вже за 20 хвилин затримали підозрюваного, який справді мав при собі гранату РГД-5.
За словами затриманого, боєприпас він привіз із зони бойових дій, а співмешканку хотів просто полякати. Вилучену гранату відправили на експертизу, а за фактом правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» відкрито кримінальне провадження. Хатньому бешкетникові з гранатою загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.
Відділ кореспондентської мережі
«Урядового кур’єра»