Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Краматорську на Донеччині відтепер також почала діяти всеукраїнська соціальна програма «Спина бійця»: ветерани Антитерористичної операції можуть безкоштовно відвідувати тренажерні зали. Досі цей проект успішно реалізовували у столиці та обласних центрах: Київ, Харків, Одеса, Чернігів, Львів тощо, а нині тутешні фітнес-зали стали доступними безкоштовно і для учасників бойових дій з промислового міста, яке зараз є адміністративним центром Донецької області.
Займатися спортом ветерани АТО можуть щодня: причому це стосується не тільки безпосередньо мешканців Краматорська, а й жителів інших населених пунктів, які мають відповідний статус і документи, що його підтверджують.