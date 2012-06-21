Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
«…Таксі? Тільки для багатіїв! Бо якщо раніше, аби доїхати з дому до лікарні чи навпаки, треба було заплатити 300 гривень, то тепер вдвічі більше. Для зарплати медика це дуже солідна сума, особливо якщо на роботу потрібно їздити регулярно», – каже медичний працівник з Очеретиного на Донеччині, яка після введення карантину і скасування руху автобусів була позбавлена змоги дістатися до свого робочого місця в лікувальному закладі Покровська. А оскільки у подібній ситуації опинилися ще багато лікарів, першими взялися виправляти ситуацію місцеві волонтери. Власне подібні реалії були цілком передбачувані ще перед початком оголошення карантину та припиненням пасажирських перевезень, проте владні структури замість прийняття відповідних рішень на якийсь час чомусь «зависли». Тому ініціативу діяти без зволікань перехопили добровільні помічники.
Першими на проблему відгукнулися ветерани АТО з Покровська, які з допомогою інформаційного агентства «Вчасно» створили волонтерську групу «Підвези лікаря». На їх заклик допомогти медикам із віддалених сіл і селищ діставатися на роботу відгукнулися побратими з інших населених пунктів Донеччини. Дуже оперативно вдалося створити окрему групу, до складу якої увійшли координатори та водії-волонтери з Покровська, Мирнограду, Добропілля, Родинського, Новогродівки та Білицького. Поступово почали долучалися й інші жителі прифронтового краю: одні подбали про заповнені паливні баки автомобілів, а медики з Карлівки допомогли з екіпіровкою, виділивши волонтерам захисні маски, а також антисептики. За перші кілька днів учасники цього гуманітарного проєкту встигли об’єднати у своїй групі 17 водіїв із 7 міст області, підвезти на роботу та звідти більше трьох десятків лікарів і виконати від них добрий десяток замовлень.
«Те, що це велика проблема, ми зрозуміли відразу, бо як тільки почали працювати, дзвінки від медиків не вщухали! Насамперед ми сформували маршрути і підшукали водіїв. Скажу чесно: були й такі, хто відмовлявся, бо таки не всі сьогодні згодні безкоштовно займатися перевезенням лікарів. Але тих, які відгукнулися і швидко згуртувалися, виявилося набагато більше. Переважна більшість з них – це люди, які у лихому 2014 році також не стояли осторонь, а пішли захищали Донбас і Україну чи всіляко допомагали військовим», – розповідає координатор проєкту, ветеран АТО Борис Овчаров.
Зараз місцева вдала вже поступово налагоджує організоване підвезення лікарів. Але волонтерська група продовжуватиме допомагати тим, які живуть далеко від лікарень і з якихось причин залишилися без автобусного сполучення. Тобто допомагати всім тим, хто цього потребує.