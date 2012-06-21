Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Слов’янському районі Донецькій області почав приймати відпочиваючих щорічний дитячий оздоровчий наметовий табір «Слов’янське серце», організований міжнародним благодійним фондом «Відкрите серце».
Імпровізоване містечко розташоване у мальовничій місцевості в районі Голубих озер, а на його території є не тільки намети, а й польова кухня, їдальня, душ, туалет, танцювальний майданчик і, звичайно, спеціальне місце для багаття, біля якого ввечері збиратимуться «тутешні жителі».
Кожної зміни тут зможуть відпочити понад 60 дітей, серед яких неповнолітні внутрішньо переміщені особи та діти з населених пунктів краю поблизу лінії розмежування. Для них у таборі волонтери-організатори підготували цікаву розважальну програму: різноманітні ігри, конкурси, спортивні змаганні, купання в озері, перегляд фільмів під відкритим небом тощо. Також із малими мешканцями прифронтової зони – потерпілими від гібридної війни працюватимуть психологи.