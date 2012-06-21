Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
«Місто славного козака», «Криниця з життєдайною водою», «Легенди українського Нью-Йорка», «Козацьке коріння селища Новгородське», «Легенда про терикон шахти №10». Ці та інші колоритні й цікаві розповіді, а всього їх 22, увійшли до недавно виданої у Торецьку Донецької області збірки «Легенди торецького степу».
Цікаве й пізнавальне видання стало результатом однойменного міського конкурсу, проведення якого наприкінці минулого року організувала Торецька військово-цивільна адміністрація. Місцеві жителі запропонували до оргкомітету не розповіді про Фелікса Дзержинського, ім’я якого (?) у 1936-2014 роках носило місто, а дописи про справжню історію населеного пункту та довколишнього степу. Зокрема легенди, які передавалися з покоління в покоління, про події з часів козацтва, про переселенці німців-менонітів, про степові могили чи балки і, звичайно, про старі шахти та терикони.
«Історія формує майбутнє, а легенди є частиною нашого минулого. Незабаром збірка поповнить фонди міських бібліотек, а вже влітку разом із авторами книжки відбудеться публічна її презентація», — повідомили в Торецькій ВЦА.
Поряд із цим у місті зараз працюють над тим, аби підготувати ще й електронну версію «Легенд торецького степу».