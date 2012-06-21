Ігор ЗОЦ,
«Урядовий кур’єр»
Освітню субвенцію з державного бюджету в 2020 році об’єднані територіальні громади зможуть витратити на придбання автобусів та ремонт харчоблоків. Перелік навчальних закладів був наданий обласними державними адміністраціями та погоджений спеціальною комісією в Міністерстві освіти і науки України.
У Донецькому регіональному офісі Програми «U-LEAD з Європою» повідомили, що на Донеччині шкільні автобуси придбають 19 навчальних закладів. Частина з них розташовані в уже об'єднаних громадах, решта — в потенційних ОТГ. У цьому списку, наприклад, по дві школи в Сіверській, Соледарській, Лиманській міських ОТГ, по одній школі в Іллінівській сільській та Бахмутській міській ОТГ.
Ремонт харчоблоків та придбання обладнання для їдалень на Донеччині охопить 60 шкіл. Зокрема серед ОТГ на ремонт харчоблоків чекатимуть школи в Бахмутській, Лиманській, Соледарській, Сіверській. Миколаївській та Вугледарській міських ОТГ.
Найбільше шкіл, де відремонтують харчоблоки, в місті Краматорськ — 12 навчальних закладів. Наступний за кількістю Торецьк: у місті візьмуться за харчоблоки в чотирьох школах. По три таких об’єкти відремонтують в Маріуполі та Покровську.
До напрямку використання освітньої субвенції «Придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються незрячі, із зниженим зором, глухі діти» потрапив один навчальний заклад з Донеччини — Слов'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 23.