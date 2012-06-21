Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У селі Пришиб Слов’янського району Донецької області відбувся фестиваль повітряних зміїв – щорічний захід для вшанування пам’яті екіпажу українського літака Ан-30Б, який був збитий проросійськими бойовиками влітку 2014 року.
«Ми пам’ятаємо про військовослужбовців, які загинули, аби ми з вами жили у своїй країні. Сьогодні на цей фестиваль прийшло багато дітей, а це значить, що мужні пілоти того дня віддали своє життя не даремно», – зазначив заступник командувача Об’єднаних сил генерал-майор Олександр Голоднюк.
6 червня 2014 року на борту літака АН-30Б перебували 8 членів екіпажу. Після того, як у небі над Слов’янськом крилата машина була підбита із переносного зенітно-ракетного комплексу, троє пілотів виконали наказ і скористалися парашутами. А командир Костянтин Могилко, оператор Сергій Камінський, борттехнік Павло Дришлюк, механік Олексій Потапенко та радист Володимир Момот надалі зробили усе можливе, аби відвести палаючу машину від житлових кварталів міста. Але ось здійснити вимушену посадку у безлюдному місці, на жаль, не вдалося…
Біля встановленого на місці падіння літака меморіалу «Скорботний янгол» відбувся мітинг, загиблих пілотів також вшанували хвилиною мовчання. А далі учасники фестивалю, серед яких багато дітей, запустили у небо повітряних зміїв – на знак поваги і вдячності українському екіпажу. Належне мужності своїх колег віддали й військові пілоти, які виконали над меморіалом «Скорботний янгол» фігури вищого пілотажу.