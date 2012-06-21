У селищі Мангуш відкрили перший у прифронтовій Донецькій області такий дитячий заклад. Що це означає? Табличка з таким написом підтверджує, що на території дитячого закладу «Аліса» діє однойменна програма. Її впроваджено за ініціативою начальника Мангушського відділення поліції Костянтина Корольова і директора дитячого садка. За нею було встановлено відповідне обладнання та вжито інших заходів безпеки.
Відтепер тут працюють 16 камер спостереження, до яких мають доступ правоохоронці, а поблизу прокладено маршрути автомобільних і піших поліцейських патрулів.
Усе це обладнання було встановлено в межах проекту «Безпечний будинок», що почав працювати на території Маріуполя і Мангушського району 2017 року. Мета перспективної програми — спільна робота поліції, місцевої влади і громадськості для запобігання правопорушенням та успішного захисту місцевих людей та їхньої власності від злочинців.
За словами голови Мангушської районної державної адміністрації Дмитра Черниці, невдовзі в селищі заходів безпеки вживатимуть щодо приміщення школи, кафе і кількох магазинів.