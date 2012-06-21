Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради попередив городян про значне перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на двох пляжах містах.
Так, у зв’язку зі значним перевищенням індексу ЛКП купатися заборонено на пляжі «Чайка» в Корабельному районі, а також в районі пляжу «Прибій» в Центральному районі.
До того ж, за даними Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я купатися також не рекомендується на найбільш популярному в місті пляжі «Стрілка». Раніше була озвучена проблема із забрудненням води в мікрорайоні Намив, де також завищені допустимі показники безпеки.