Зоологи зі Стенфорда разом з колегами з інших наукових центрів зуміли прикріпити до 22-метрового синього кита датчик, що реєструє ритм серця. Датчик якийсь час записував роботу китового серця, а потім відстав від шкіри тварини і сплив на повехню – дослідникам залишалося тільки підібрати його і проаналізувати записані дані.
З'ясувалося, що на глибині серце кита б'ється дуже повільно, всього кілька разів на хвилину, і нерідко сповільнюється всього до 2 ударів на хвилину. Коли ж кит спливає, його серце миттєво прискорюється до 37 ударів на хвилину. Проміжного ритму між повільним і швидким биттям серця у китів не було виявлено, хоча, можливо, вчені ще дуже мало знають про китову фізіологію.
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Вчені вважають, що зниження частоти серцевих скорочень при зануренні дозволяє тілу кита розподілити насичену киснем кров від серця до м'язів, необхідних для пірнання. Потім кит піднімається до поверхні для відновлення.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»