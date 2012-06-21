Грецькі археологи під час розкопок на невеликому скелястому острові Вріокастракі виявили руїни стародавнього міста, яке процвітало в ранній візантійський період, але потім було покикинуте жителями.
Про відкриття з посиланням на дані Міністерства культури Греції повідомляє Greek Reporter. На островці Вріокастракі, розташованому навпроти стародавнього міста Вріокастро на острові Кітнос, було виявлено багато знахідок.
Так, археологи виявили залишки великої ранньохристиянської церкви і будівлі раннього візантійського періоду. Були знайдені й інші монументальні споруди. Встановлено, що їх звели на місці набагато більш древнього святилища.
Знахідки свідчать про справжній будівельний бум у ранні візантійські часи. Забудова була настільки інтенсивною, що на невеликому острівці були зруйновані практично всі споруди античності.
Тоді була така традиція, що нові будівлі споруджувалися на місці старих, часом, з того ж матеріалу. Також вчені виявили безліч кераміки, що датується VI і першою половиною VII століть нашої ери.
До речі, саме в VII столітті це місто покинули, а його жителі переїхали в замок Орія – середньовічну столицю острова Кітнос.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»