Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Працівники Служби безпеки України разом із Генеральною прокуратурою України викрили на хабарі прокурора Черкаської місцевої прокуратури та адвоката.
Як повідомила прес-служба СБУ, правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від жителя обласного центру вісім тисяч доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв змінити кваліфікацію правопорушення щодо незаконного зберігання та збуту наркотиків з тяжкого злочину на менш помірний. Як посередника для отримання грошей прокурор залучив адвоката підозрюваного.
Оперативники спецслужби затримали обох зловмисників на одній з міських вулиць після одержання чотирьох з половиною тисяч американських доларів — останньої частини хабара.
Раніше працівники СБУ задокументували отримання попередніх «траншів» неправомірної вигоди.
Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
За інформацією Служби безпеки України, вона за три роки затримала під час одержання хабара 2 147 державних службовців. Про це повідомив перший заступник голови СБУ Павло Демчина на прес-конференції. По всіх категоріях справ є вироки судів. Серед затриманих є й високопосадовці. Затримано зокрема 119 представників митних органів, 111 податківців, 45 працівників прокуратури, 423 — органів внутрішніх справ, 38 представників міграційної служби. Останні затримані під час одержання хабара за виготовлення паспортів. Дев’ять із них уже засуджено.