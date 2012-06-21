Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Пожежа в приватному будинку селища Солоницівка Дергачівського району на Харківщині виникла в передобідню пору. У цей час в помешканні перебували 74-річна господиня та її 4-річний онук.
Виявивши загоряння, жінка кинулася на вулицю по воду, проте вогонь швидко охопив будинок та відрізав єдиний вхід. Незважаючи на полум’я, мужня пенсіонерка, отримуючи опіки обличчя, поспішила на порятунок внука та вибралася з ним через вікно.
Коли прибули рятувальники, яких викликали сусіди, життю погорільців уже ніщо не загрожувало. На момент прибуття 3 підрозділів пожежно-рятувальної служби з-під покрівлі йшов густий дим, з вікон приміщення кухні виривалося полум’я, а дерев’яний ганок вогонь знищив повністю. Загальна площа пожежі склала близько 80 квадратних метрів.
О 12:15 пожежу вдалося локалізувати і о 14:28 повністю загасити. Завдяки оперативним діям вогнеборців більшу частину житла вдалося врятувати. Попри серйозні опіки пенсіонерка відмовилася від госпіталізації.