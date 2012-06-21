Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харкові загрозливих масштабів набуває наркозлочинність. Такий висновок можна зробити з результатів розгляду цієї проблеми на круглому столі «Шляхи подолання наркоепідемії на Харківщині», який відбувся днями у Харківській міській раді.
В обговоренні взяли участь представники профільних департаментів міськради, комунальних підприємств, депутати, представники ювенальної юстиції, департаменту протидії наркозлочинності, громадських організацій.
Як повідомляє status quo, головною темою розмови стала ситуація з так званими «закладками», продажем наркотичних і психоактивних речовин, незаконною рекламою на фасадах будинків і, як наслідок, необхідністю проведення профілактичної роботи в навчальних закладах.
Начальник управління протидії наркозлочинності ГУ Національної поліції в Харківській області Анатолій Козир, зауважив, що ситуація в сфері незаконного обігу наркотиків кардинально змінилася за останні три-чотири роки. Розвиток інтернет-технологій, використання месенджерів і електронних платіжних засобів дозволило організаторам злочинних схем налагодити безконтактну систему збуту наркотиків. Нерідко жертвами такої діяльності стають школярі, в деяких випадках – з 12 років.
«З листопада 2017 року поліція затримала 67 закладчиків, але вийти далі по ланцюжку практично неможливо, тому що схема –- безконтактна, ніхто не знає, хто стоїть над ним. Ми збираємо адреси цих сайтів, щоб потім їх заблокувати», – зазначив Анатолій Козир і наголосив, що за умови, коли до боротьби з наркозлочинністю підключиться вся громадськість, можна досягти якщо не перемоги, то значного ускладнення життя організаторам злочинних схем.
Як зазначила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, ця робота, з одного боку, буде спрямована на боротьбу з самим явищем, з іншого – на школярів та молодь. Зокрема, вже на початку червня планується провести загальноміську акцію із зафарбовування інтернет-адрес на стінах обласного центру.
За даними ювенальної юстиції, з початку 2018 року була відпрацьовано 150 навчальних закладів, на території біля яких було вилучено близько 300 г наркотичних речовин, заведено 10 кримінальних справ за фактом їх незаконного обігу.