Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Сніг та сильний поривчастий вітер, що звечора 10 лютого насунулися на Харківщину з боку Полтавської області, не захопили дорожників регіону зненацька. Завдяки постійному моніторингу стану проїзду за допомогою камер спостереження та патрульному обстеженню працівники дорожніх підприємств визначили найімовірніші місця скупчення великовагових транспортних засобів та забезпечили там безперервне чергування буксирувальної дорожньої техніки.
Клопотів, звісно, додавали снігові перемети на дорогах та часткова ожеледиця. Однак, як повідомили в Службі автомобільних доріг Харківської області, проїзд дорогами загального користування державного значення станом на сьому годину ранку забезпечено повною мірою.
Снігоприбиральна техніка районних автодорів та дорожньо-ремонтних підприємств працювала упродовж усієї ночі, зосереджуючи основні зусилля на аварійно-небезпечних ділянках доріг державного значення.
Схоже, що в такому ж посиленому режимі дорожнім службам доведеться вести боротьбу зі снігом всю добу, оскільки вслід за циклоном, що наразі порядкує на Харківщині, буквально через 3-4 години після його затихання, прийде новий.
Нині на державних дорогах області 115 одиниць спецтехніки, та 160 робітників очищають проїзну частину, ліквідовують новостворювані замети та знешкоджують ожеледицю. Вночі, на обробку покриття використано 314 кубометрів піщано-соляної суміші та 105тонн технічної солі.
В Харкові також не спостерігається ніякого колапсу, хоча сніг, безперечно, додає труднощів у пересуванні і транспорту, і пішоходів. Попри те, що опади не припиняються з ситуацією у штатному режимі цілком впораються 145 одиниць снігоприбиральної техніки, виведених на дороги Харкова, а вночі стихії протистояли 62 снігоприбиральні машини.
Не залишилися без уваги комунальників і парки, сквери та двори житлових будинків міста. Як розповіли у департаменті комунального господарства Харківської міськради, на прибирання снігу в цих місцях виведено 28 одиниць спецтехніки, у тому числі 14 спецавтомобілів «Авант» із щітками, 9 тракторів, 2 машини «Бухер» та ін. У вивезенні снігу задіяно 8 одиниць спецтехніки: навантажувач, 3 автомобілі «Фотон», 3 трактори та спецавтомобіль «JCB». Зокрема, в саду Шевченка і центрі міста працюють 10 одиниць снігоприбиральної техніки.
Також, за інформацією департаменту житлового господарства міської ради, прибиранням снігу у дворах житлових будинків займаються 1658 двірників, у роботі задіяно 65 одиниць спецтехніки і 96 засобів малої механізації. До слова треба сказати, що всі ці заходи по боротьбі з негодою існують не лише на папері, а дійсно сповна реалізуються задля комфорту мешканців міста та області.